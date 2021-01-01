شريف رمزي : "بقضي عيد ميلادي ورأس السنة في حجر منزلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان شريف رمزي، رسالة إلى الجمهور بعد قضاء عيد ميلاده ورأس السنة بالحجر المنزلي.

ونشر رمزي، صورا له من الحجر المنزلي، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏عمري ما كان يخطر علي بالي إني حيعدي عليا اليوم اللي أبقى بقضي فيه عيد ميلادي، ورأس السنة عيان وفي حجر منزلي.. الحمد لله على كل شيء وكل سنة وكلكوا طيبين و خلوا بالكم من نفسكم".

يذكر أن، الفنان شريف رمزي، يحتفل اليوم الجمعة 1 يناير بعيد ميلاده الأربعين، إذ أنه من مواليد ١٩٨١.