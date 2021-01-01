محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمود حجازي، على الظهور في أول صور له بالعام الجديد ٢٠٢١، بصحبة زوجته أسما شريف منير، وذلك خلال تواجدهما في سهل حشيش بالغردقة.

ونشر حجازي، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "

حبيت أول صور أنزلها في بداية السنة دي ٢٠٢١.. تكون مع أكتر إنسانة قريبة مني ونصي التاني أسما شريف منير.. بحبك ربنا يخليكي ليا، والسنة دي تبقى مليانة خير وتحقيق أحلام وطموح وحب وسعادة، ويا رب للناس كلها".

يذكر أن، محمود حجازي، أعلن خبر زواجه من أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير في شهر سبتمبر 2018.

كانت هذه تفاصيل خبر محمود حجازي عن أول صورة له في ٢٠٢١:"مع أكتر إنسانة قريبة مني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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