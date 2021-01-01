كندة علوش تعلق على مشهد احتشاد السوريين لتشييع جثمان المخرج حاتم علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت الفنانة السورية كندة علوش، على مشهد احتشاد السوريين لتشييع جثمان المخرج الراحل حاتم علي، عقب صلاة الجنازة، وتوديعه لمثواه الأخير.

وكتبت كندة، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏كأنوا السوريين كانوا مشتاقين يزعلوا مع بعض ويطبطبوا على بعض ويواسوا بعض..وداعاً حاتم علي".

وكان الفنان قصي خولي، نشر فيديو، منذ قليل، لحظة تشييع الشعب السوري للمخرج الراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏الله معك يا أستاذنا يا حبيبنا، ويا جامعنا بحياتك وبعد وفاتك.. الله يرحمك ويحسن إليك".

ووصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، صباح اليوم الجمعة، لمطار دمشق، وتم تزيين عربات الإسعاف، بصور للمخرج حاتم علي، لنقله من المطار إلى مستشفى الشامي بسوريا، لحفظه في الثلاجة حتى دفنه.

وتوفي حاتم علي، بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بفندق الماريوت، وتم نقله إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحفظ الجثمان، وتشريحه للشك في وجود شبهة جنائية.

ومن المقرر أن يقام عزاء المخرج الراحل، على مدار ٣ أيام السبت والأحد والإثنين القادمين، على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانه بسوريا.