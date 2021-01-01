رحمة تطرح أحدث أغانيها ابتهاجاً بعام 2021

طرحت المطربة المصرية رحمة اغنية جديدة لها مع اشراقة العام الميلادي الجديد 2021 بعنوان يعكس خفة دم ومرح رحمة المعهود لكل جمهورها وهو "يا صباحين وحبة".

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الاغنية كلمات ولحن رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر وتقول كلماتها: يا صباحين و حبه ع الناس اللي حبه تقرب ما بنا بود و محبه.. ناس قلوبها صافية و نفوسها جميلة راضية.. عايزاك تعيش حياتك .. بحب ونفس راضية.. ياه محلى الحياة طول ما انت عايش تبتسم في لمة حبايب و لقمة حلوة

بتتقسم.. الله علي الوشوش في ضحكة رايقة بتترسم.

وقد صرحت المطربة رحمة: انها سعيدة بانتهاء سنة 2020 بكل همومها ومعاناتها مع مرض كوفيد-19 هي واسرتها وقررت ان تبدأ عام 2021 بأغنية «يا صباحين وحبة» والتي تحمل التفاؤل والامل لكل الناس سواء على المستوى الشخصي او الاسري او المهني او الصحي خاصة مع قرب وصول لقاح فيروس كورونا المستجد.

واضافت رحمة انها قامت بتأليف الاغنية ساعة تجلي مع الذات اثناء فترة النقاهة بعد شفائها من هذا الفيروس

اللعين وتم تنفيذها في وقت قصير جدا لتكون بداية جديدة لها ولكل محبيها، متمنية لكل المصريين والعالم العربي الصحة والستر في العام الجديد.

واعلنت رحمة عن استمرارها في اعادة طرح اعمالها القديمة بتوزيع عصري مع فيديو يحمل صورتها وكلمات الاغنية لتوثيق كل ألبوماتها الغنائية للجمهور على قناتها على اليوتيوب بالإضافة الى تحضيرها مجموعة من اغاني السينجل العاطفية سيتم طرحها تزامنا مع فصل الربيع القادم.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال المطربة رحمة هي اغنية «يا معلم» ذات الطابع الشعبي البلدي وهو لون جديد عليها حققت به نجاح كبير حيث تخطى عدد مشاهدي الكليب مليون ونصف مشاهدة في مدة قصيرة، وعلى الرغم من قلة اعمال رحمة وغيابها الكثير الا انها مازالت تتمتع بحب جمهورها الوفي لها على الدوام.