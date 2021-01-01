بالتصفيق..تشييع جنازة المخرج حاتم علي في سوريا

نشرت الفنانة كندا علوش، جزء من جنازة الراحل حاتم علي،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت كندا على الجنازة قائلًا:"هكذا استقبل أهالي دمشق حبيبهم الراحل حاتم علي بعد عشر سنين من الغياب وداعًا لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا وسيبقى خالدًا فيها".

وشهدت مرسم الجنازة حضور غفير من محبيه الذين استقبلوا جثمانه بالتصفيق الحار.

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رحل المخرج حاتم علي خلال الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ

58، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تواجده في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار، كأنه إمبارح، أهل الغرام، تحت الأرض، حجر جهنم"، وكانت أولى مسلسلاته المصرية"تحت الأرض" الذي تم عرضه عام 2014، وكان أول بطولة مطلقة للفنان أمير كرارة، وتلاها مسلسلي "حجر جهنم، أهو ده اللي صار".

بدأ حاتم حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرةالنار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد شخصيات مختلفة، تتنوع بين الأدوار التاريخية والبدوية إلى الشخصيات المعاصرة بأنماط متعددة. وله لوحات كوميدية مع الفنان ياسر العظمة.

https://www.instagram.com/p/CJgf0HZDHez/?utm_source=ig_web_copy_link

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، إذ قدم عدد كبير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرة هذا الفنان. كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.