الليلة.. أكرم حسني في ضيافة وفاء الكيلاني

أعلن الفنان أكرم حسني، عن استضافته في برنامج "السيرة"، للإعلامية الشهيرة "وفاء الكيلاني"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أكرم صورة مع الكيلاني من البرنامج، وعلق عليها قائلاً: "لقائي مع المذيعة المميزة وفاء الكيلاني في برنامج السيرة هيتعرض الجمعة والسبت (١-٢ يناير) الساعة 11 مساءً على قناةDMC".

تتناول الحلقة كواليس أعمال أكرم الفنية، بجانب لقطات إنسانية وسرية من حياته الشخصية التي اختص بها البرنامج.

يأتي برنامج "السيرة" لوفاء الكيلاني، بعد غيابها عامين عن الشاشة الإعلامية، بعد آخر برامجها "تخاريف"، الذي تم عرضه عام 2018، شمل عددًا كبيرًا من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم "أحمد فهمي، فيفي عبده،

وائل كفوري، أنغام، نانسي عجرم".

وعلى الصعيد الفني لأكرم، فيستكمل تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر"، الذي تشاركه بطولته الفنانة نيللي كريم، إخراج محمد سامي، ومن المقرر أن يدخل السباق السينمائي لعام 2021.

كانت آخر الأعمال الدرامية لأكرم، من خلال مسلسل رجالة البيت، الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2020، بطولة "أحمد فهمي، عارفة عبدالرسول، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، دينا محسن"، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.