صور.. نانسي عجرم من حفلها الغنائي لرأس السنة في القاهرة

شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها، مجموعة من الصور من حفلها الغنائي الذي أقامته مساء أمس في القاهرة، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسيم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نانسي على جمهورها في الحفل بفستان أسود طويل، وقدمت وصلة غنائية قاربت على الساعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قدمت فيها مجموعة غنائية مميزة، منها "آه ونص، قلبي يا قلبي، حاسة بيك، بتفكر في ايه، عم بتعلق فيك".

أحيت نانسي حفلًا غنائيًا أخيراً عبر قناة

MBC، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وحصل الحفل على نسبة مشاهدة عالية واستمر قرابة الساعة والربع، قدمت فيها نانسي أغنياتها المفضلة لدى جمهورها بتوزيع مختلف في أجواء احتفالية مميزة.

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أتي الحفل ضمن البرامج الاحتفالية للقناة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، التي تمنع التجمعات الجماهيرية الكبرى للحد من الإصابة.

إضافة إلى إذاعة مجموعة من حفلات مطربي

الخليج، أبرزهم "ماجد المهندس، راشد الماجد، عبدالمجيد عبد الله.. غيرهم".

طرحت نانسي أخيرًا، أغنيتها الجديدة "إلى بيروت الأنثى"،التي حصدت أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشاهدة خلال شهر من طرحها عبر موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من أشعار الراحل نزار قباني، تقول كلماتها "ان بيروت هي الأنثى التي تنمح الخصب وتعطينا الفصولا أن يمت لبنان ...متم معه كل من يقتله...كان القتيلا

اه يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا ان كونا ليس لبنان فيه سوف يبقى عدما او مستحيلا".

إضافة إلى أغنية "قلبي ياقلبي"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 30 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:نبيل خوري، ألحان: باسم رزق.