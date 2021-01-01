شاهد.. كيف ظهر والد حماقي الراحل في حفله بالأهرامات عبر "تيك توك"

في لقطة إنسانية مؤثرة، ظهر الفنان محمد حماقي في أحدث حفلاته الغنائية مع بعض من صور والده الراحل، وذلك خلال ليلته الاحتفالية مساء أمس برأس السنة تحت سفح الأهرامات.

ظهر والد حماقي في صور من شبابه أثناء غناء حماقي لأغنية "صور"، التي تضمنت ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، حيث ظهرت الصور خلف حماقي بشكل إخراجي مميز، أعطى للأغنية إطار مرئي ملائم لقصتها، من إخراج مصطفى عامر.

مشاهدة حفل محمد حماقي في الأهرامات

رحل والد حماقي في شهر مايو من عام 2015، وكان من أهم أسباب تأجيله لألبومه الغنائي "عمره مايغيب"، وبعض من مشاريعه الفنية.

تم إذاعة الحفل عبر حساب tiktokmena_live، لمدة ساعة، افتتح حماقي الحفل بأغنية "قدام الناس" مع عرض استعراضي ، وتلاها مجموعة غنائية مميزة لدى جمهوره ومنها"أجمل يوم، واحدة، أحلى حاجة فيكي، صور، كان وكان، مابلاش، م البداية".

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ظهرت الحفلة بصورة حضارية مميزة، حيث قُدمت على خلفية الأهرامات الثلاث وأبو الهول، مما أضفى للحفل روح تاريخية استثنائية، لظهورها مع أكبر رمز أثري في مصر.

يعتبر الحفل هو ثاني الأنشطة الاحتفالية لحماقي خلال الاحتفالات برأس السنة، حيث أحيا الأسبوع الماضي حفل جماهيري في إحدى المناطق التبرفيهية الشهيرة في دبي، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير بالرغم من قلة عدد الحضور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا والتباعد الاجتماعي، وقدم حماقي وصلته الغنائية على مدار الساعة ونصف تقريباً.