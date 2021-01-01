فيديو.. رامي جمال في أول لحن مصري لرابح صقر

شارك الفنان رامي جمال، في ألبوم الفنان السعودي رابح صقر الجديد "مرحباً"، الذي تم طرحه مساء أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

قدّم رامي لحنه في أغنية "أخباره إيه"، التي قدمها رابح بالمصري، حيث كتب كلماتها عمرو المصري، والتوزيع الموسيقي لمدحت خميس، تقول كلماتها "أخباره ايه هو عايش بعدي عادي ولا بيموت من بعادي ولا يومه زيي فاضي نفسي اطمن عليه أخباره ايه وصلولوا ياريت سلامي كل حرف من

كلامي محنا متفارقين اسامي بس روحي حاسه بيه".

حصدت الأغنية أكثر من 140 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر "يوتيوب"، وهي أولى أغنيات رابح باللهجة المصرية.

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يذكر أن آخر إصدارات رامي الغنائية، كانت من خلال ألبوم "أنا لوحدي"، الذي طرحه مطلع فبراير 2020،

وضم الألبوم 15 أغنية، منهم"أنا لوحدي، يامراكبي، اللي مشيوا، لقلبك سلام، حاجة غريبة، وسجل نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافةإلى المتاجر الموسيقية،ومختلف المنصات الغنائية.

وقدم جمال أخيراً حفلًا غنائيًا في الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم، وكانت أولى حفلاته بعد توقف جميع الأنشطة الاحتفالية ومنع التجمعات الجماهيرية بسبب كورونا.

قدم رامي أغنية "على حس حكايتنا"، للفنان إليسا في أحدث ألبوماتها"صاحبة رأي"، من كلماته وألحانه، وحصلت على عدد ماهدات ضخم وصل لأكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".