بعد مشاركته بحفل الأهرامات .. محمد حماقي يوجه رسالة لـ نادر حمدي

شارك الفنان محمد حماقي، جمهوره، بصورة جديدة مع الموزع الموسيقي نادر حمدي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمنت الصورة لقطة من حفل ليلة رأس السنة بالأهرامات، التي تم تقديمها مساء أمس عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، ووجه له حماقي الشكر لنادر لمشاركته في الحفل قائلاً:"أشكرك نادور، سعدت كثيراً بمشاركة المسرح معك، وأتطلع لمزيد من الأغاني معك إن شاء الله".

ليجيبه نادر قائلاً:"كانت سعادتي ياحماقي، كانت ليلة رائعة، واستمتعت كثيراً، ومزيد من الأغاني سوياً ان شاء الله، واتمنى لك عام جديد سعيد".

قدم نادر عزف موسيقي على البيانو، مع حماقي أثناء غناءه "م البداية"، التي قدم ناد توزيعها الموسيقي، ضمن ألبوم "كل يوم من

ده".

يذكر ان حماقي قد قدّم أولى حفلاته الغنائية "أون لاين" في مصر، مساء أمس تحت سفح الأهرامات، افتتحه بأغنية "قدام الناس" مع عرض راقص، وتلاها مجموعة غنائية مميزة لدى جمهوره ومنها"أجمل يوم، واحدة، أحلى حاجة فيكي، صور، كان وكان، مابلاش، م البداية".

ظهر الحفل بصورة حضارية مميزة، حيث قُدمت على خلفية الأهرامات الثلاث وأبو الهول، مما أضفى للحفل روح تاريخية استثنائية، لظهورها مع أكبر رمز أثري في مصر.

قدم حماقي صور إخراجية لبعض الأغاني التي قدمها أبرزها "أحلى حاجة فيكي، صوّر"، لمخرج الحفل مصطفى عامر،وظهر والد حماقي الذي رحل عام 2015

في صورة خلفه أثناء تأديته لأغنية "صور"، أعطى للأغنية إطار مرئي ملائم لقصتها.

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لم تكن هذه هي المشاركة الغنائية الأولى لحماقي بتقنية "أون لاين"، حيث شارك سابقاً بفقرة غنائية في حفل "صوت بيروت"، الذي أقيم مساندة لضحايا انفجار

بيروت الذي حدث خلال يوليو الماضي، بجانب مجموعة من نجوم الغناء العربي أبرزهم"راغب علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد".

يعتبر الحفل هو ثاني الأنشطة الاحتفالية لحماقي خلال الاحتفالات برأس السنة، حيث أحيا الأسبوع

الماضي حفل جماهيري في إحدى المناطق التبرفيهية الشهيرة في دبي، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير بالرغم من قلة عدد الحضور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا والتباعد الاجتماعي، وقدم حماقي وصلته الغنائية على مدار الساعة ونصف تقريباً.