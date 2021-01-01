فيديو .. محمد فؤاد يجتاز 160 ألف مشاهدة بأغنية "الحفلة"

حصد الفنان محمد فؤاد، بأغنيته الجديدة "الحفلة"، أكثر من 160 ألف مشاهدة، وذلك خلال 3 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من كلمات:دوبل زوكش، ألحان:علاء فيفتي، توزيع: كوبلكس بوي، وتقول كلمتها"في الحفلة والساعة 12 والناس ماليا المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه ياجدعان شغل الإذاعة على السماعة سيبك من الوقت انت ماصدقت افرحلك ساعة روق

يابرنس وبلاش ساسبنس أدخل في المود خليك موجود أرقص واتحرك وبلاش تتفرج فكها كده واقف قافش ليه ماتجرب مرة".

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يذكر أن آخر إصدارات فؤاد الغنائية كانت من خلال "شكوى إلى الله"، التي تم طرحها في مطلع العام الجاري، وحققت أكثر

من 360 ألف مشاهدة، من كلمات والحان:محمد فؤاد، توزيع:كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج:كريم مسلم.

يمثل الكليب عودة غنائية مميزة لـفؤاد، حيث كانت آخر مشاركاته الغنائية في عام 2016، من خلال أغينة "ناوي على سهرة"، التي بلغ عد مشاهداتها أكثر من 400 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:وليد سعد، توزيع:هاني محروس.

إضافة إلى مشاركته الاحتفالية الأخيرة في ذكرى نصر أكتوبر، حيث شارك بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العربي احتفالاً بهذا الانتصار العظيم.