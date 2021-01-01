بعد 38 عام لاعتزالها.. شمس البارودي تروي أحداث مثيرة للإبتعاد عن السينما

بعد 38 عاما من اعتزالها الفن والثميل، سردت الفنانة المصرية شمس البارودي تفاصيل مثيرة حول الأسباب التى دفعتها للإبتعاد عن الوسط الفني أثناء رحلتها إلى المملكة العربية السعودية.

واكدت البارودي أنها سافرت إلي باريس برفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية هناك، استعدادا لتصوير فيلم جديد من إنتاج شركة زوجها"، مضيفة أنها "اتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة".

وأضافت شمس البارودي أنها وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدهت، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد، ووجدت نفسي أردد

باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي.وتحدثت البارودي قائلة: "تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)، وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول، لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل، لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها) ولم أع معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها".وتابعت: "اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي، وحينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها".وواصلت: "أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني".ولدت شمس البارودي في 4 أكتوبر عام 1945، لأصول سورية، اعتزلت الفن وقرار ارتداء النقاب بعد رحلتها مع والدها لتأدية مناسك العمرة.درست في معهد الفنون المسرحية عامين ونصف وكان أول أدوارها مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر.تزوجت من الأمير خالد بن سعود عام 1969م وطلقا بعد 3 أشهر فقط، وبعدها تزوجت من الفنان حسن يوسف عام 1972م، وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.عام 1985 قررت شمس البارودي اعتزال الفن، بعد عودتها من آداء العمرة، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب. ثم عادت لارتداء الحجاب.