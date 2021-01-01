شمس البارودي حياة مليئة بكواليس السينما تنتهي بالحجاب والاعتزال

شمس الملوك جميل البارودى أو شمس البارودي فنانة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية في ستينيات القرن الماضي، قبل قرار اعتزالها.

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كانت شمس البارودي ركنًا رئيسيًا في الأفلام التى أخرجها زوجها الفنان حسن يوسف، ومن بينها ( الجبان والحب- القطط السمان- اثنين على الطريق).

في الساعات الماضية اهتم الجمهور بالبحث عن الفنانة شمس البارودي بعد أن كشفت عن الأسباب التى دفعتها لقرار اعتزال الفن، مؤكدة أنها قررت الأعتزال وإرتداء الحجاب في منتصف الثمانينات بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة.

ولفتت البارودي بأنها سافرت إلي باريس برفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من