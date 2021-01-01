شمس البارودي حياة مليئة بكواليس السينما تنتهي بالحجاب والاعتزال

شمس الملوك جميل البارودى أو شمس البارودي فنانة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية في ستينيات القرن الماضي، قبل قرار اعتزالها.
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كانت شمس البارودي ركنًا رئيسيًا في الأفلام التى أخرجها زوجها الفنان حسن يوسف، ومن بينها ( الجبان والحب- القطط السمان- اثنين على الطريق).
في الساعات الماضية اهتم الجمهور بالبحث عن الفنانة شمس البارودي بعد أن كشفت عن الأسباب التى دفعتها لقرار اعتزال الفن، مؤكدة أنها قررت الأعتزال وإرتداء الحجاب في منتصف الثمانينات بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة.
ولفتت البارودي بأنها سافرت إلي باريس برفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من
وأضافت شمس البارودي أنها وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدهت، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد، ووجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي.
وتحدثت البارودي قائلة: "تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)، وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول، لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل، لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها) ولم أع معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها".
نشأة شمس البارودي
ولدت شمس الملوك جميل البارودى في 4 أكتوبر عام 1945، في محافظة الجيزة، لأب مصري وأم سورية، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف.
حياة شمس البارودي
بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت في ذلك الوقت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.
تعددت بعد ذلك أدوارها في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام اللى شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي.
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