تامر حسني يُصدر كليب “خليك فولاذي” ويتصدّر الترند المصري

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني كليب أغنية “خليك فولاذي” من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الإسم.

كليب “خليك فولاذي” مميّز بفكرته، حيث يظهر فيه تامر حسني على سطح أحد المباني وتحيط به شاشات كبيرة من كل الإتاجاهات، يتم عبرها عرض مشاهد حصرية من فيلمه الجديد “مش أنا”، والمنتظر عرضه قريبًا في السينمات العربية.

تعاون تامر حسني في أغنية “خليك فولاذي”، مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتولى رامي سمير مهمة التوزيع الموسيقي، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرجة سارة وفيق.

وفور طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، تصدّر هاشتاغ “خليك فولاذي” قائمة العبارات الأكثر تداولاً Trends في مصر عبر موقع “تويتر”.

نفيد بالذكر أن فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرضه في الأيام المقبلة.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية بالتعاون مع شركة “روتانا” أغنيات من ألبوم “خليك فولاذي”، وهي “ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا”، و“بألف سلامة”، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“نفس النهاية”، و“في جمال كده”، و“طمعتيني”، و“قد الفراق” بالإضافة إلى أغنية “إختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.