شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يعد جمهوره بأغانٍ مليئة بالمفاجآت في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم بهاء سلطان إنه خلال هذا العام سوف يقدم عددًا من الأغانى التي تحمل المفاجآت لجمهوره، مشيرًا إلى أنه عقد جلسات عمل مؤخرًا مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ومن المقرر أن يختار منها الأفضل لتقديمه خلال الفترة المقبلة.



بهاء سلطان

بهاء سلطان: هرجع أغنى زى زمان لأن الغناء وحشنى

وقال مؤخرًا النجم بهاء سلطان إنه يحرص على تقديم عدة أغانٍ خلال الفترة المقبلة ولن يبتعد عن جمهوره: مضيفًا: "هرجع أغنى زى زمان لأن الغناء وحشنى".

وأضاف بهاء فى تصرحات خاصة أن فترة غيابه خلال الفترة الماضية أضرته بسبب بعده عن جمهوره الذى يحبه ووقف معه في مشواره الفني.



بهاء سلطان

يشار إلى أن المطرب بهاء سلطان، أعرب عن سعادته برد فعل جمهوره قائلا: "أولاً انتوا واحشنى جدًا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدى عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالى وأثر معايا نفسيا خلال الفترة اللى فاتت".