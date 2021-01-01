شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى بعد إحياء حفل رأس السنة: كان حلما من طفولتي أكون واجهة فنية لبلدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته لإحيائه حفل رأس السنة الميلادية من التليفزيون المصرى، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "كل سنة وأنتم بصحة وسلام، دي مجموعة صور من حفل رأس السنة وإمبارح التليفزيون المصري استقبل العام بالصورة اللي عليها لوجو المحطة الصورة دي والمعنى المكتوب عليها الحقيقة مش هقدر متكلمش عنهم".

وأضاف: "كلي شرف وفخر وبلدي مصر أم الدنيا تعلن عن استقبال عام جديد بصورتي وصوتي وكمان يكرموني نجم عام 2020، فعلاً كان حلمًا من طفولتي أكون واجهة فنية لبلدي، الحمد لله لكل مجتهد نصيب".



تامر حسنى عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك

وكان قدم النجم تامر حسنى مفاجأة جديدة، خلال حفل المتحدة للخدمات الإعلامية، الذى أقامته احتفالا بليلة رأس السنة، حيث قدم أغنية "نسيانك صعب أكيد" للنجم هانى شاكر، واختتم بتلك الأغنية الحفل الضخم.





وخلال الحفل فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه الفترة المقبلة بالسينمات.

وقدم النجم تامر حسنى أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وأغنية "مبطلناش إحساس"، من كلمات محمد القياتى، ألحان محمد حمزة، وقدم حسنى أيضا أغنية "حلو المكان"، وأغنية "فجأة افترقنا"، كلمات محمد عاطف، وألحان مدين.