شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن شقيقه الراحل:"اللهم اجعل معاناته آخر عشر سنوات بميزان حسناته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم الكبير صلاح عبد الله، رسالة شكر لمن قدموا واجب العزاء له فى شقيقه الأصغر، والذى وافته المنية بالأمس، ونشر صلاح عبد الله صورة لشقيقه الراحل على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وكتب عليها: "سمير عبد الله حبيبى".



صلاح عبد الله على تويتر

وغرد الفنان صلاح عبد الله، في رسالة لوادع شقيقه، قائلا: "الحمد لله أنا تمام والحمد لله إني تماسكت وقدرت أوصَّل أخويا.. والف حمد وشكر ليك يا رب استجبتَ لدعائي ولبيتَ رجائى فاللهم اجعل معاناته في آخر 10 سنين من حياته في ميزان حسناته وأرزقه جنتك برحمتك يا غفار يا كريم يا رحمن يا رحيم.. وشكراً لحبكم ودعائكم لأخي".

وبالأمس، أعلن حساب النجم صلاح عبد الله على موقع إنستجرام، وفاة شقيقه سمير، وقالت دنيا ابنة صلاح عبد الله على حساب والدها: "صلاة الجنازة فى مقابر العائلة فى 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".