شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تبدأ تصوير مسلسل "ضل راجل" خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة نور تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل بعد أسبوع فى الديكور الخاص بها ضمن أحداث المسلسل، وتقف نورأمام النجم ياسر جلال للمرة الثانية فى هذا المسلسل، بعد مسلسل "رحيم"، حيث تجسد دور طبيبة بشرية خلال أحداث المسلسل، وقد انطلق تصوير أول المشاهد الفترة الماضية.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من مى عمر، أحمد خالد صالح، وأحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.



وتشارك الفنانة نور في بطولة مسلسل "جمال الحريم"، الذى يعرض حالياً على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساء، ويذاع على قناة إم بى سي 4 فى الساعة 9 مساء.

ويشارك فى البطولة خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.