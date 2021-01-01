شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تستقبل السنة الجديدة مع أوكا وتعلق: 2020 عام كان مليئًا بالخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الفنانة مى كساب العام الجديد 2021 بصورة جديدة جمعتها مع زوجها أوكا، نشرتها بحسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت: "لقد كان عامًا مليئًا بالحب، والخير اه والله خير من كل محنة منحة وعرفنا قيمة حاجات كتير جدا كنا شايفينها عادية وعرفنا إن كل نعمة ربنا مديهلنا هي فضل كبير جدًا منه نحمدك ونشكر فضلك يارب مسكنا في بعض جدًا عقلنا جدًا وواضح جدًا أهوه في الصورة".



مى كساب وزوجها أوكا

ثم أضافت: "كانت سنة فاصلة في حاجات كتير قربت الخير وبعدت الشر عننا شفنا فيها الحقيقة الكاملة لملخص الحياة واتعلمنا فيها اللي ما إتعلمناهوش في العمر كله بس دائما ستر ربنا كان محاوطنا احمدوا ربنا واشكروه طول الوقت علي كل نعمه وفضله علينا أسأل الله أن يتم فضله ونعمه أكتر علينا وعليكم ويكون عام ستر وصحة ورضا وسعادة ونجاح كل سنة وأنتم في صحة وستر".

من ناحية أخرى طرح مطرب المهرجانات أوكا نهاية العام الماضى، أغنية جديدة بعنوان "حوا"، حيث أكد أوكا أن الأغنية بمثابة إهداء منه لزوجته الفنانة مى كساب الداعمة له بشكل كبير على مدار سنوات طويلة ماضية منذ أن ارتبط الاثنان.

وتقول كلمات الأغنية: "القمر داير طاير عامل شعره ضفاير علي الأرض ماشي يتمايل هي دى حوا ‏والكعب ده طوله شبرين والجيبة أكتر من لونين".

وقال أوكا في حوار بوقت سابق لليوم السابع أنه يملك ثلاث أطفال بنتين وولد أكبرهم يبلغ من العمر الأربع سنوات وهم داليدا وفريدة ونوح وبالنسبة لأقربهم في الطبع فهي فريدة فهي لديها طبع الاعتماد علي النفس وعدم قبول أي رأي لازم يتوجب أقناعها بالشيء قبل أن تفعله أما بالنسبة لداليدا فهي تشبه مي بالظبط في الطبع والشكل وكل شيء.