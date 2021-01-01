"اتحسدت".. فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طمأنت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالتها الصحية، مشيرة إلى أن صحتها في تحسن.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المحلية عن فيفي عبده أنها في فترة نقاهة حالياً وأن محنتها المرضية كشفت لها مقدار محبتها لدى جمهورها ومكانتها عند أصدقائها.
وقالت فيفي (67 عاماً): "اتحسدت المرة دي بجد، لكن أنا راضية بابتلاء ربنا وعايزة أهنئ كل حبايبى بالسنة الجديدة يعودها عليهم جميعا بالخير والسنة الجديدة نخلص من كورونا وهمها".
وأضافت: "انتظروني في فيديوهات وقنابل في الفترة المقبلة".
وكانت فيفي تعرَّضت لوعكة صحية مؤخراً، وتبيَّن أنها تعاني من آلام في الظهر، الأمر الذي أجبرها على ملازمة الفراش وعدم الحركة.
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