حزب داود أوغلو: الانتخابات المبكرة "لقاح الخلاص" من أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول بارز بحزب "المستقبل" التركي المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، على ضرورة التوجه لانتخابات مبكرة.

واعتبر أنها الحل الأمثل لما تواجهه البلاد من أزمات، وبها سينطفئ "مصباح" حزب العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في إشارة لشعار الحزب.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سلجوق أوزداغ، نائب رئيس الحزب، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.



وقال أوزداغ: "الانتخابات المبكرة باتت ضرورة ملحة، فستكون العلاج الوحيد لتخلص البلاد من الأزمات التي تعيشها في ظل حكم نظام أردوغان".

وأضاف: "سنضيء مصباح الانتخابات المبكرة، ونطفئ مصباح العدالة والتنمية، فالانتخابات المبكرة تشبه لقاح كورونا، فكما أن اللقاح سيخلص الأتراك من الفيروس، سنتخلص بها من نظام أردوغان، فهي طريق الخلاص للبلاد في 2021".

وتابع: "الاقتصاد والتعليم أحوج مجالين لعلاج الانتخابات المبكرة، ولتنظروا في كيف يقوم رؤساء البلديات التابعين للنظام بتعيين الموالين لهم، وكذلك رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات يعينون زوجاتهم وبناتهم في كادر الجامعة بغض النظر عن أحقيتهم في ذلك أم لا".

وشدد أوزداغ على أن "حزب المستقبل لا يرغب في أن يدخل الاقتصاد، والتعليم، والسياسة الخارجية والحياة الثقافية في الظلام، حال استمرار النظام الحاكم بزعامة أردوغان".

وسلجوق أوزداغ كان نائبًا برلمانيًا سابقًا عن ولاية مانيسا (غرب) بالحزب الحاكم، وشغل لفترة نائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.

وتأتي دعوات الانتخابات المبكرة بشكل مستمر من قادة المعارضة التركية، على خلفية ما تعانيه البلاد من أزمات على مختلف الأصعدة منها، لا سيما أزمتها الاقتصادية التي تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا المستجد (كوفيد-19).