شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تستقبل 2021 بصورة ودعوة.. ومنى زكى وريهام عبد الغفور يعلقان: قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة منة شلبى بمناسبة العام الجديد 2021، من خلال التفاعل مع متابعيها بصورة جديدة لها ظهرت بها من خلال حسابها على موقع انستجرام، وكتبت، إن شاء الله سنة سعيدة بدون ألم، فقد، ومعاناة.. إن شاء الله سنة فرح وفرج من الله.. سنة سعيدة يا رب".



منة شلبى وتعليق ريهام عبد الغفور ومنى زكى

وما ان نشرت النجمة منة شلبى الصورة حتى لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيها ممن أثنوا على الصورة، حيث علقت منى زكى وريهام عبد الغفور على صورتها، وكتبت الأخيرة، "قمر"، فى حين اكتفت منى زكى بأكثر من إيموشن.

ووجهت النجمة منة شلبي رسالة لمتابعيها من الفتيات، فى وقت سابق عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها آنذاك، مصحوبة بتعليق :"متابعاتي العزيزات.. ليس عليكى أن تكوني مثالية طوال الوقت، أنه شيء غير حقيقي وغير صحي.. اسمحى لنفسك أن تكونى ما أنت عليه.. اعترفى بكل مشاعرك".