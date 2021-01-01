شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن رحيل حاتم على: اختزل بموته ألم عشر سنوات من الحرب والمرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة السورية كندة علوش، عن حزنها لمشهد وداع المخرج حاتم علي، ووجهت رسالة مؤثرة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "وصل حاتم علي إلى دمشق مثواه الأخير.. وداعاً للذى اختزل بموته ألم عشر سنوات من الحرب والمرارة وداعاً للذى استطاع بموته أن يجمع كل أطياف السورين ويوحد قلوبهم وحزنهم لأول مرة منذ 10 سنين وداعاً لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا وسيبقى خالداً فيها.. وداعاً حاتم على".



كندة علوش على تويتر

وقد تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صورا وفيديوهات لجنازة حاتم على، والذى وافته المنية منذ أيام أثر أزمة قلبية في القاهرة، حيث ظهر فى الجنازة النجمان تيم حسن غسان مسعود وعدد كبير من محبى المخرج الراحل حاتم على، وشيع الجثمان من مسجد الحسن في منطقة أبو رمانة في دمشق.

بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

واتجه إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدد من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك الرباعية الأندلسية، وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها، وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007 ، و"عمر" عام 2012.