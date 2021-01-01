شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تحتفل بمرور 5 سنوات على خطوبتها للمطرب محمد محسن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هبة مجدى على الاحتفاء بمناسبة مرور 5 سنوات على ذكرى خطبتها من زوجها الفنان محمد محسن وسط أجواء مسرحية، حيث نشرت أكثر من صورة تلخص ذكرياتهما معاً فى نفس اليوم فى عام 2016، وعلقت: "في مثل هذا اليوم من 5 سنين كانت أجمل خطوبة على المسرح القومي بعد عرض مسرحية ليلة من ألف ليلة وسط كل الناس و الجمهور اللي باركنا و كان فرحان بينا".



هبة مجدى ومحسن ويتوسطهما يحيى الفخرانى

وظهرت الفنانة هبة مجدى فى وقت سابق أثناء أثناء احتفالهما بالكريسماس بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، بالإضافة إلى ابنتهما، عبر صورة جمعتهم مع بابا نويل، وحرصت هبة في تعليقها على الصورة آنذاك على تهنئة متابعيها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث شاركت الصورة مع الجمهور من خلال حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.



هبة مجدى ومحمد محسن قبل 4 سنوات

وظهرت الفنانة هبة مجدى، بملابس شتوية إلى جوار زوجها محمد محسن، بينما كان ظهر شخص متنكرًا فى زى بابا نويل وحمل ابنتهما التى ارتدت قبعة بابا نويل الشهيرة باللون الأحمر والأبيض، يأتى هذا فيما شاركت الفنانة هبة مجدى، فى وقت سابق جمهورها صورا جديدة لها بصحبة والدتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك"، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وحصدت الكثير من التعليقات من نجوم الفن، فكتبت النجمة المعتزلة حنان ترك: "ربنا يباركلك فيها ويرزقك برها يا رب"، فيما أبدت جميلة عوض إعجابها وعلقت بعدد من القلوب".



هبة مجدى ومحمد محسن

وشاركت هبة مجدى فى رمضان الماضى بمسلسل فرصة تانية، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، ومحمد جمعة.