شكرا لقرائتكم خبر عن محطات غيرت المسار الفنى للنجمة دنيا سمير غانم فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب متابعيها ممن تعلقوا بها خلال السنوات الماضية بفضل مجموعة من أهم الأدوار التي لعبتها خلال مشوارها الفني حيث باتت من أهم النجمات على الساحة الفنية فى السنوات الماضية، مثلما يظهر ببطولتها لأعمال مهمة مؤخراً أثبتت بها نجاحها، وذلك بجانب موهبتها فى عالم الغناء، وكأنها ترفع شعار 7 صنايع ولكن "البخت مش ضايع".

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على مجموعة من أهم الأدوار التى عكست تنوعها لما تتميز به من موهبة كبيرة تظهر أينما حلت بأى عمل ما بين التراجيدى إلى الكوميدى، بالإضافة إلى محطات هامة فى حياتها.

هدية زوجة العمدة

خلال مسلسل الكبير برعت دنيا سمير غانم بصورة كبيرة خلال كافة أجزاءه حيث كانت من أهم عوامل نجاح المسلسل، وأشبه بصاروخ كوميديا التى كشفت عن موهبتها الكبيرة بعالم الكوميديا بخفة دمها خلال أحداث المسلسل.



هدية

الدور المركب فى "الفرح"

خلال أحداث فيلم "الفرح" لعبت دنيا سمير غانم واحد من أهم أدوارها مع المخرج سامح عبد العزيز حينما لعبت دور مركب، مجسدة شخصية أنثى تختفى فى أزياء الرجال طوال الوقت بسبب مهنتها، حتى اختفت انوثها، التى ما ان يحاول أن يستغلها شخص فتهاجمه.