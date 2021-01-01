محطات غيرت المسار الفنى للنجمة دنيا سمير غانم فى عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب متابعيها ممن تعلقوا بها خلال السنوات الماضية بفضل مجموعة من أهم الأدوار التي لعبتها خلال مشوارها الفني حيث باتت من أهم النجمات على الساحة الفنية فى السنوات الماضية، مثلما يظهر ببطولتها لأعمال مهمة مؤخراً أثبتت بها نجاحها، وذلك بجانب موهبتها فى عالم الغناء، وكأنها ترفع شعار 7 صنايع ولكن "البخت مش ضايع".
وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على مجموعة من أهم الأدوار التى عكست تنوعها لما تتميز به من موهبة كبيرة تظهر أينما حلت بأى عمل ما بين التراجيدى إلى الكوميدى، بالإضافة إلى محطات هامة فى حياتها.
هدية زوجة العمدة
خلال مسلسل الكبير برعت دنيا سمير غانم بصورة كبيرة خلال كافة أجزاءه حيث كانت من أهم عوامل نجاح المسلسل، وأشبه بصاروخ كوميديا التى كشفت عن موهبتها الكبيرة بعالم الكوميديا بخفة دمها خلال أحداث المسلسل.
هدية
الدور المركب فى "الفرح"
خلال أحداث فيلم "الفرح" لعبت دنيا سمير غانم واحد من أهم أدوارها مع المخرج سامح عبد العزيز حينما لعبت دور مركب، مجسدة شخصية أنثى تختفى فى أزياء الرجال طوال الوقت بسبب مهنتها، حتى اختفت انوثها، التى ما ان يحاول أن يستغلها شخص فتهاجمه.
دنيا فى فيلم الفرح
الصراع النفسى فى كباريه
خلال فيلم "كباريه" لعبت دنيا سمير غانم دور شخصية ما بين نيران التحول لشخصية فتاة لعوب، حاولت الهروب منها إلا أنها اصطدمت بأن كل الطرق تؤدى بها إلى الكباريه بعدما هربت منه، وهى الشخصية التى نالت عليها إشادات وثناء كبيرين من جانب الجمهور والنقاد.
دنيا فى كباريه
"لهفة"
أحد أهم أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بطولتها لمسلسل "لهفة" حيث جسدت فيه دور فتاة تحاول أن تكون نجمة، وهو العمل الذى كشف عن مصاعب المهنة بصورة كوميدية، تمكنت فيها من نيل إعجاب الجمهور بصورة كبيرة، كما حقق المسلسل نجاحاً كبيراً.
لهفة
أغنيات ناجحة
من بين فنانات قليلات تمكنت دنيا سمير غانم من نيل إشادة كبيرة كلما أقدمت على الغناء وطرحت عدة أغان ناجحة على مدار السنوات الماضية.
الزواج برامى رضوان
حظيت دنيا سمير غانم بحياة فنية ناجحة تعيش على المستوى الأسرى حياة سعيدة، حيث تشكل مع زوجها الإعلامى رامى رضوان ثنائياً ناجحاً، حيث يلعب هو دور المذيع فى نجاح من خلال برنامجه على شاشة dmc، فى حين تنجح هى بحياتها الفنية، مشكلين ثنائياً بارزاً، يخطف الأضواء، خاصة مع حالة الدعم الذى يحرص كلاهما على توجيهما للآخر بكل مناسبة يظهرا بها.
دنيا ورامى
ابن الوز عوام وامتداد لعائلة فنية بامتياز
أثبتت الفنانة دنيا سمير غانم بكل ماسبق صحة مقولة "ابن الوز عوام" حيث باتت امتداد لعائلة فنية مميزة، وممثلة فى الثنائى سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث أضافت للعائلة ثقلاً كبيراً، مع موهبتها الكبيرة، بالإضافة إلى شقيقتها ايمى، وزوجها حسن الرداد ليشكلا عائلة فنية بارزة.
دنيا وايمى مع والدتهما
دنيا ووالدها فى صورة سبق ونشرتها
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