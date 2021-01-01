شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: "اتحسدت وما نفعش خمسة مواه ولا عشرة مواه".. وراجعة بقنابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة فيفى عبده فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": صحتي تحسنت ولكن ما زالت في فترة نقاهة وأشكر من خلالكم كل جمهوري العظيم اللى كان بيسأل عليا بصفة مستمرة".

وأكدت فيفى أن محنتها المرضية كشفت محبتها عند الجمهور ومكانتها عند أصدقائها، مضيفة: "اتحسدت المرة دى بجد وما نفعش "خمسة مواه ولا عشرة مواه" ولكن أنا راضية بابتلاء ربنا وعايزة أهنئ كل حبايبى بالسنة الجديدة يعودها عليهم جميعًا بالخير والسنة الجديدة نخلص من الكورونا وهمها وفى نهاية تصريحها قالت: انتظرونى في فيديوهات وقنابل في الفترة المقبلة.

كانت النجمة فيفى عبده قد أثارت الكثير من التساؤلات حول حالتها الصحية بعد ما أعلنت منذ فترة أنها تتلقى العلاج الفترة الماضية وترقد فى منزلها، وتم نشر فيديو عبر صفحتها الرسمية إنستجرام الساعات الماضية، وهى تتحدث مع جمهورها وتقول الكلمات الذى اعتاد الجمهور عليها وهى "صباح الفل عليكو ياقشطات ياعسلات من مصر أم الدنيا".

وكانت فيفى عبده طمأنت مؤخرا متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أن حالتها الصحية فى تحسن، وقالت فى مقطع فيديو، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعى مع الطبيب المعالج لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت".

فيما قال الطبيب: "اطمنوا يا جماعة على مدام فوفة، وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا".

وتابعت فيفى: "أنا بحب الرقص جدًا وأنا قاعدة فى البيت غصب عن عينى، أنا من ساعة الساحل الشمالى وأنا مش عارفة إيه اللى جرالى"، مهنئة الجميع بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.