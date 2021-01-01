شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب فى برومو "وقفة رجالة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى فيلمز عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، البرومو الأول لفيلم "وقفة رجالة"، وذلك تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجارى، حيث سيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو، خاصة وأن العمل تدور أحداثه في إطار لايت.

فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وطرحت شركة سينرجى فيلمز منذ يومين، الأفيش الرسمي للفيلم والذى تصدره كل الأبطال المشاركين في العمل وهم ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، كما يشارك في الفيلم صفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.