فيديو.. آلاف السوريين يشيعون جثمان المخرج حاتم علي عقب صلاة الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شيع الآلاف من الشعب السوري، منذ قليل، جثمان المخرج الراحل حاتم علي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.

واحتشد آلاف السوريين، أمام المسجد بعد الصلاة على جثمانه للمشاركة في تشييع المخرج الراحل إلى مثواه الأخير، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدول خلال الفترة الحالية ضد الموجة الثانية لوباء كورونا.

ونشر الفنان قصي خولي، فيديو من تشييع جثمان المخرج الراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏الله معك يا أستاذنا يا حبيبنا، ويا جامعنا بحياتك وبعد وفاتك.. الله يرحمك ويحسن إليك".

ووصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، صباح اليوم الجمعة، لمطار دمشق، وتم تزيين عربات الإسعاف، بصور للمخرج حاتم علي، لنقله من المطار إلى مستشفى الشامي بسوريا، لحفظه في الثلاجة حتى دفنه.

وتوفي حاتم علي، بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بفندق الماريوت، وتم نقله إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحفظ الجثمان، وتشريحه للشك في وجود شبهة جنائية.

ومن المقرر أن يقام عزاء المخرج الراحل، على مدار ٣ أيام السبت والأحد والإثنين القادمين، على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانه بسوريا.