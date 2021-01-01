كندة علوش ناعية حاتم علي: "وداعاً للذي استطاع بموته أن يجمع كل أطياف السوريين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ودعت الفنانة السورية كندة علوش، ابن بلدها المخرج الراحل حاتم علي، إلى مثواه الأخير، عقب وصول جثمانه إلى دمشق لدفنه في بلده.

ونعت كندة، حاتم علي، عبر حسابها على تويتر، قائلة :" ‏وصل ‎حاتم علي إلى دمشق .. مثواه الأخير.. وداعاً للذي اختزل بموته ألم عشر سنوات من الحرب والمرارة.. وداعاً للذي استطاع بموته أن يجمع كل أطياف السوريين ويوحد قلوبهم وحزنهم لأول مرة منذ عشر سنين.. وداعاً لمن شكل بإبداعه ذاكرتنا، وسيبقى خالداً فيها..وداعاً حاتم علي".

ووصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، صباح اليوم الجمعة، لمطار دمشق، وتم تزيين عربات الإسعاف، بصور للمخرج حاتم علي، لنقله من المطار إلى مستشفى الشامي بسوريا، لحفظه في الثلاجة حتى دفنه.

وتوفي حاتم علي، بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن يقام عزاء المخرج الراحل، على مدار ٣ أيام السبت والأحد والإثنين القادمين، على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانه بسوريا.