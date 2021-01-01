هاني محروس يهنئ مصطفى حجاج بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
وجه المنتج هاني محروس، التهنئة للفنان مصطفى حجاج، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر محروس، صورا تجمعه مع حجاج، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "كل سنة وأنت أخويا الصغير، وصاحبي وشريك النجاح.. كل سنة وأنت فرحان وفخور بنجاحك، كل سنة وأنت وحبايبك وأهلك وكلنا حواليك يا نور عين أخوك يا روح روحي يا حجاج مصر ".
يذكر أن، مصطفى حجاج، هو خريج معهد الموسيقى العربية واشتهر بالغناء في الأفراح الشعبية، وأول أغنية قام بغناءها هي" الوجع" بمسلسل"دكتور أمراض نسا"، وطرح مؤخرا أغنية "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر هاني محروس، جيتار مصطفى أصلان.
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