عمرو دياب يرد على رسالة راغب علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رد النجم عمرو دياب، على رسالة الفنان راغب علامة، التي وجهها .

ونشر دياب، صورته مع علامة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "سعيد دايماً بمقابلتك".

وكان راغب علامة، وجه رسالة لعمرو دياب، قال فيها : "لحظات مميزة معا بعد عام صعب مع صديقي العزيز.. تهانينا على نجاح بعضنا البعض.. ومبروك عمرو دياب على ألبومك الجديد يا أنا يا لأ".

يذكر أن، عمرو دياب، طرح في نهاية 2020، أغنية "شكرا"، وهي عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع: وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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