هذا ما قاله راغب علامة عن صورته مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان راغب علامة، على توجيه رسالة للفنان عمرو دياب، كما وجه الشكر لجمهوره.

ونشر علامة، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "لحظات مميزة معا بعد عام صعب مع صديقي العزيز.. تهانينا على نجاح بعضنا البعض.. ومبروك عمرو دياب على ألبومك الجديد يا أنا يا لأ".

وأضاف : "شكرا لكل حبايبنا على كل دعمكم.. نحن نحبكم".

يذكر أن، الفنان راغب علامة، طرح مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتوا أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.