محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : طرحت الفنانة العراقية شذى حسون، أغنيتها الجديدة "عاجل" عبر تطبيق" ديزر"، وذلك احتفالا بالعام الجديد. ونشرت شذى، بوستر الأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الآن.. على تطبيق ديزر". أغنية "عاجل" من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف. وكانت شذى حسون، قد خضعت في الشهور الأخيرة لعام ٢٠٢٠،لعملية جراحية قالت عنها في تصريحات تليفزيونية سابقة : " طلعت من غرفة العمليات، وأريد أن أقول لكل الناس أن العملية ما دخلها بعمليات تجميلية أبدا، هي عملية نسائية دقيقة، الحمد لله كنت خائفة منها، لكن بإذن الله وبدعواتكم ودعوات أمي وأهلي خرجت منها بالسلامة".

كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تطرح "عاجل" عبر تطبيق "ديزر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.