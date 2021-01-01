منة فضالي تقدم العزاء لصلاح عبد الله في وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة منة فضالي، على تقديم واجب العزاء للفنان صلاح عبد الله، في وفاة شقيقه.

وكتبت فضالي، عبر حسابه على تويتر :" البقاءلله.. ربنا يصبرك يا عم صلاح".

وكان الفنان صلاح عبد الله، قد أعلن أمس الخميس، عن وفاة شقيقه، عبر حسابه على تويتر، وعلق : " الحمدلله.. شقيقي الأصغر في رعاية الله.. إرتحت يا سمير، والله إرتحت يابني.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب ‎ سمير عبدالله".

وكانت دنيا صلاح عبدالله، قد أعلنت أيضا عبر الصفحة الرسمية لوالدها بموقع إنستجرام، عن وفاة عمها، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله، وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".