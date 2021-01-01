منة فضالي تقدم العزاء لصلاح عبد الله في وفاة شقيقه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة منة فضالي، على تقديم واجب العزاء للفنان صلاح عبد الله، في وفاة شقيقه.
وكتبت فضالي، عبر حسابه على تويتر :" البقاءلله.. ربنا يصبرك يا عم صلاح".
وكان الفنان صلاح عبد الله، قد أعلن أمس الخميس، عن وفاة شقيقه، عبر حسابه على تويتر، وعلق : " الحمدلله.. شقيقي الأصغر في رعاية الله.. إرتحت يا سمير، والله إرتحت يابني.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب سمير عبدالله".
وكانت دنيا صلاح عبدالله، قد أعلنت أيضا عبر الصفحة الرسمية لوالدها بموقع إنستجرام، عن وفاة عمها، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله، وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".
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