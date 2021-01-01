فيديو.. بكاء وانهيار أبناء المخرج حاتم علي عقب رؤية جثمانه بمطار دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

دخل أبناء المخرج الراحل حاتم علي، الثلاثة "عمر وغزل وغالية"، في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، بعد رؤيتهم جثمان والدهم الراحل بمطار دمشق.

وحرص عدد من أقاربهم وأصدقاء المخرج الراحل على مواساتهم لرحيل والدهم.

ووصل عدد من الفنانين السوريين إلى مستشفى الشامي بدمشق؛ استعدادًا لتشييع جثمان حاتم علي، بعد صلاة العصر بجامع الحسن أبورمانة.

وجاء من بين النجوم: "سولاف فواخرجي، سولاف معمار، خالد قيش، سيف الدين سبيعي، وائل رمضان، شكران مرتجي، زهير قنوع، والليث حجو".

وتوفي حاتم علي، بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بفندق الماريوت، وتم نقله إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحفظ الجثمان، وتشريحه للشك في وجود شبهة جنائية.

وحضر عدد من الفنانين مراحل توديعه بينهم: "أصالة، سامر المصري، وجمال سليمان".

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل على ٣ أيام السبت والأحد والاثنين القادمين على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرًا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء، وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبورمانة بسوريا.