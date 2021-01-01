محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان حمادة هلال جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعه بوالدته، أثناء تواجها في أحد المستشفيات على سرير المرض.

وكتب حمادة معلقا على الصورة "الله يرحمك ويجمعني معاكي في الجنة".

حمادة هلال كان قد فقد والدته في يوليو 2020، وتأثر جدا برحيلها بعد مرورها بأزمة صحية، وصراع مع مرض السرطان استمر لمدة عامين.

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال ينشر صورة والدته الراحلة على سرير المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.