قبل دفن الجثمان.. صور المخرج حاتم علي تزين سيارات الإسعاف في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، صباح اليوم الجمعة، لمطار دمشق.

وتزينت عربات الإسعاف، بصور للمخرج حاتم علي، التي تنقله من المطار إلى مستشفى الشامي بسوريا، لحفطه في الثلاجة حتى دفنه.

وتوفي حاتم علي، بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بفندق بالقاهرة.

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل على ٣ أيام السبت والأحد والاثنين القادمين على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء، وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانة بسوريا.