نجمات يرفضن الزواج مجدداً .. أصالة فشلت ونيللي كريم كرهت الرجالة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 يناير 2021 04:35 مساءً - أكثر شائعة يمكن أن تطار نجمات الفن في عالمنا العربي، هي الارتباط عاطفيا والزواج سواء كان سرا أو علنا، ولكن اللافت في العام 2020 ان عدد كبير من النجمات أعلن بحسم نيته "عدم الزواج مجددا"، وبرت أغلبهن القرار بتاريخها "الفاشل" مع الزواج، بينما قدم البعض الآخر إجابة الكلاسيكية حول تفضيل التفرغ للفن على حساب حياتها العاطفية.

أصالة لن اتزوج ولم أفقد الثقة في الرجال

بعد عام من إعلان الفنانة أصالة طلاقها من المخرج طارق العريان، حسمت موقفها من فكرة الزواج للمرة الثالثة، مؤكدة أنها لن تتزوج بعد طارق العريان وأيمن الذهبى، وقررت أن تكتفى عاطفيا بأبنائها الأربعة.

وأوضحت أصالة، أنها لديها ما يلهيها لآخر يوم فى حياتها بحسب وصفها، خاصة عملها وأصدقائها، قائلة: هذا المشروع ما فلحت فيه.

وأكدت انها لن تتراجع عن هذا القرار أبدا بقولها: قرار نهائي لا رجعة فيه لن أتزوج مرة أخرى.. عندي 4 ولاد وعندي أصحاب وشغل كتير عندي اللي بيلهيني لآخر العمر، والظاهر أن هذا المشروع ما فلحت فيه.

ونفت اصالة أن يكون قرارها بسبب فقدان الثقة في الرجال عقب تلميحها بتعرضها للخيانة الزوجية، وقالت: لم أفقد الثقة في الرجل.. ليس لدى مشكلة مع الرجل، فأغلب أصدقائي من الرجال وأحترمهم، وأكثر شخص يستأثر بحبي واحترامي رجل وهو أبي، وبحب الرجل صديق وأخ ويمكن أقرب من الست.

نيللي كريم: كرهت الرجالة

بينما ينتظر الجميع زفاف النجمة نيللي كريم على عريسها الثالث رجل الأعمال عمر إسلام، بعد إعلان الخطوبة الصيف الماضي، صدمت الفنانة المصرية الجميع بتصريح حاسم قالت فيه: أنا خلاص مش هاتجوز تاني وكرهت الرجالة، والفترة الجاية حعيش لنفسي وأحب نفسي.

تصريح نيللي في برنامج "السيرة" بدا متناقضا مع تصريحات وصور سابقة لها تم نشرها منذ شهور قليلة وأكدت فيها أنها تمر بقصة حب، وبدا البعض يشكك بتاريخ تسجيل الحلقة مرجحين أن البرنامج تم تصويره قبل إعلان الخطوبة، ولكن الصدمة تضاعفت بعدما تبين أن التسجيل حديث، وان نيللي قررت بالفعل عدم الزواج للمرة الثالثة.

وتأكدت صحة تصريحات نيللي كريم بعدما قامت بحذف صورتها الوحيدة مع خطيبها، كما طلبت من فريق إعداد البرنامج عدم التطرق لخبر خطوبتها، كما ظهرت لاحقا مع الإعلامي عمرو الليثي ورفضت تماما الرد على سؤال حول مشروع زواجها، وفضلت الحديث عن علاقتها بأولادها الأربعة.

وأضافت نيللى كريم فى حديثها، قائلة: الجواز ملهوش كتالوج، الجواز زى البطيخ، جوازاتى الاثنين كانت قرعة"، وردا على سؤال حول هل وقع الطلاق بسبب الخيانة، ردت نيللى قائلة: "أكيد حصل خيانة، بس الزواج مراحل وبقعد استحمل كتير وبعد كده أقول كفاية، والطلاق بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة".

رانيا يوسف: الثالثة تابتة

حلت الفنانة المصرية رانيا يوسف لا ترفض الزواج للمرة الرابعة وحسب، وإنما تريد تأخير زيجات ابنتيها أطول وقت ممكن، بسبب قناعتها بأن مشروع الزواج "فاشل" ويعطل قدرات المرأة، ويحرمها من بناء مستقبلها.

رانيا أكدت إنها جربت الزواج ثلاث مرات من بينهن زيجة أولى مبكرة جدا بعمر ال 24، ولا تفكر في خوض التجربة للمرة الرابعة، وهذا لا يعني التوقف عن "الحب"، ملمحة إلى انها نصحت ابنتيها بخوض تجارب الحب والتعلم منها، ولكن يجب ألا يتورطن في زيجة مبكرة تجهض طموحهن.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "3 ستات": اتفقت مع بناتي على عدم الزواج قبل سن الـ30، لكي لا يتحملوا مسئولية أي شخص، فأفضل أن تنتهى ابنتي من دراستها بشكل كامل، وأن تحقق ذاتها، وأن تستمتع بحياتها وعندما تجد الشخص المناسب فهنا تتزوج، وسوف اتعامل مع زوج ابنتي بشكل طبيعى ولن أكون (حماة) صعبة إذا كان شخص ابن حلال ويحب ابنتي.

شيرين رضا بعد عمرو دياب: الزواج منظومة فاشلة

الفنانة شيرين رضا وصفت الزواج بالمنظومة الفاشلة في أحد اللقاءات التليفزيونية، مؤكدة على أنها لن تكرر هذه التجربة بعد زواجها من النجم عمرو دياب وإنجاب ابنتها الوحيدة نور.

واعترفت شيرين رضا بأنها لا تستطيع تحمل فكرة المشاركة مع رجل جميع جوانب الحياة، مشيرة إلى أن الاستقلالية أفضل بكثير من الزواج لأنه تسبب لها في أزمات في حياتها، وقالت: لا أشعر بالوحدة لأن معي أهلي وأصدقائي طوال الوقت.

شيرين التي مرت بتجربة زواج ثانية سرا لم تستمر أكثر من عام وانتهت بالطلاق، وترفض الحديث عن تفاصيلها بسبب وفاة الزوج مبكرا، نفت ان يكون طلاقها من عمرو دياب قد تسبب في إصابتها بعقدة نفسية من الزواج أو من الرجال.

اضافت خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: عمرو معقدنيش في الزواج، ولا كان السبب هو ناجح في كل حاجة، أنا اللي كنت فاشلة بآرائي، ومش عاوزة حد يقولي أعمل ايه، ومعملش إيه، وإحنا لسة صحاب لأن في بينا عشرة وبنت.

ورفضت شيرين وصفها بعدوة الرجال مؤكدة أن هذا الوصف غير عادل، وقالت: لا أقاطع الرجال ولا أتخذ منهم موقفا معاديا، بل على العكس هم أصدقاء وأهل وشركاء في كل شيء، ورغم ما يقال إن الرجل في أحيان كثيرة يكون هو سبب حزن المرأة ومشكلاتها، فأنا لا أتفق مع هذا الرأي.

وأكدت أن وصفها الزواج بالمنظومة الفاشلة راي ينطبق عليها فقط، ولا يمكن تعميمه، ووجهت شيرين نصيحة لكلّ زوجين بأن يحرصوا على ترك مساحة خصوصية للطرف الآخر حتى يستمر الزواج بينهما ولابد من التقليل من أوقات التواجد معا من فترة لأخرى، لتجديد مشاعر الحب والابتعاد عن الملل.

زينة ستدفع مليون دولار لو تزوجت مجددا

زينة ستدفع مليون دولار لو تزوجت

الفنانة زينة مرت بتجربة مؤلمة جدا في زيجتها السرية الأولى والوحيدة من النجم أحمد عز، وظلت تطارده في محاكم الأسرة المصرية سنوات طويلة حتى نجحت في الحصول على قسيمة زواج، وبعدها طلبت الخلع فورا، وأعلنت أنها لن تتزوج مجددا.

زينة وصلت قناعتها بعدم الزواج مجددا حد تقديم رهان قيمته مليون دولار لو تراجعت عن قرارها، وقالت في تصريحات إعلامية لها: وعهد الله لن أغيّر كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار.

وأكدت ان هدفها الوحيد الآن هو العمل من أجل توفير احتياجات طفليها التوأم، فالآن أنا أم وأتحمل بمفردي العديد من المسئوليات.

سميرة سعيد: فكرة الزواج "ملغاة تمام"

الفنانة سميرة سعيد تزوجت مرتين ولن تفعلها مرة ثالثة، وقالتها صريحة: لن أتزوج مرة أخرى، وقالت في تصريحات إعلامية إن هذا قرار لا رجعة فيه، "لن أتزوج مرة أخرى، هذا الأمر مغلق تماما، وأوضحت أنه في حالة واحدة يمكن أن تفكر في الارتباط، إذا تزوج ابنها شادي وسافر وتركها وحيدة.

شمس الكويتية: تعبت أقول لأ لعروض الزواج

الفنانة الكويتية شمس تزوجت ثلاث مرات، وسخرت من الزواج ألف مرة، ويكاد يكون موضوع السخرية من عروض الزواج التي تأتيها، منشورا ثابتا في حسابها على موقع إنستقرام وفقرة متكررة في حواراتها مع الفضائيات، وآخرها السخرية من أحد الأشخاص الذي تقدم بطلب للزواج منها بعد أن قال لها إنه حاصل على شهادة "بترول" فردت: واحد قولتله المستوى الفكري لازم يكون متقارب قالي أنا عندي شهادة خريج بترول.. ويش دخل الشهادة في التقارب الفكري.. أنت جاي تتوظف في أرامكو.

واثارت شمس الجدل بعد أن ذكرت في فيديو لها أن هناك ثلاثة أشخاص تقدموا للزواج منها، وسط إغراءات مالية، موجهة رسالة إلى هؤلاء قالت فيها " رسالة لكم أنتم الثلاثة.. أنا ما أبغى أتزوج تعبت من الرفض وتعبت أقول لأ ولكن توصل لمرحلة إن يجيني ناس ? يقولولي فلان مرسلني مو قولتلك لأ توسط ناس ليش.

وأكدت شمس أنه ليس إنجازًا أن تتزوج المرأة وتُنجب أطفالًا.. فالكلاب والقطط في الشوارع يفعلونها وينجبون، إذا فليس إنجازًا للمرأة أن تفعل ذلك، مضيفة: أنا راضية ينقال عني عانس الفنانة عانس راضية ينقال عني أرملة وكل شي أنا جربت الحياة وتزوجت وتطلقت ورحت وجيت وخلاص أنا مكتفية.. حلوا عني عشان في وجه تاني ما حابة يطلع أنا ما أبغى أتزوج .

الهام شاهين: عمري لا يسمح بالتفكير في الزواج

الفنانة المصرية إلهام شاهين لديها قائمة من الزيجات أغلبها سري، والمعلن أنها أغلقت القائمة إلى البد وبقرار نهائي لا رجعة فيه، وقالت صراحة أن كل ما يتردد حول نيتها الزواج قريبا مجرد شائعات.

وبررت الهام شاهين قرارها بطريقة عقلانية، مؤكدة أن سنها لا يسمح لها بالتفكير في الزواج مجددا، وقالت: إنني أصبحت في سن متقدم لا يسمح لي بالتفكير في الحب والزواج وتكوين عائلة.

شمة حمدان: تزوجت الفن

الفنانة الاماراتية شمّة حمدان لا تريد الزواج لأنها بحسب وصفها متزوجة بالفعل من الفن، حسب تصريح لها لبرنامج ET بالعربي، واكدت أن الزواج يشغل الفنان عن فنّه "الناس اللي متزوجين في الوسط خلاص ينسون الفن ينشغلون". وإعتبرت نفسها متزوجة من الفن "أنا خلاص اتزوجت الفن".

وسبق وأكدّت شمة في احدى اللقاءات مع "الخليج 365" أنها لا ينتابها أي شعور تجاه الأمومة وقالت: ليس لديَّ شعور بالأمومة حالياً، قولي لي خالة، فالشعور حين حملت "ورد" ابنة شقيقتي كان غريباً ورائعاً، خاصةً أنها أول حفيدة في العائلة، وأتمنى من الله أن يحفظها.

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