تفاصيل وموعد حفل رشا يحيى فيساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا موسيقيًا لعازفة الكمان رشا يحيى، وذلك يوم الأربعاء 6 يناير على مسرح النهر.
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ومن المقرر أن تقدم رشا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملالمقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يشار إلى أن رشا يحيى، صوليست الفيولا والأستاذ مساعد بأكاديمية الفنون.. قدمت الكثير من الحفلات بالكثير مندول العالم.
ونالت جوائز وشهادات تقدير من أهمها المركز الأول من لجنة التحكيم فى مسابقة لموسيقى الحجرة في إيطاليا، والجائزة الأولى للرباعي الوتري في المسابقة الدولية لموسيقى الحجرة في مدينة مورثيا بإسبانيا.
شاركت بالعزف مع الكثير من الأوركسترات المحلية والدولية من أهمها: إيست ويسترن ديفان بألمانيا، أوركسترا قبرص السيمفونى.
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