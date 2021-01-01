على طريقة (يا أنا يا لاء)..راغب علامة يُهنئ عمرو دياب على ألبومه الجديد

هنأ الفنان راغب علامة، الهضبة عمرو دياب، بألبومه الغنائي الجديد "يا أنا يا لاء"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام".

نشر راغب فيديو يجمعه بدياب في إحدى المناطق السياحية بدبي، وهنأه بالألبوم ضاحكاً: "أحب أقولك يا عمرو يا أنا يا لاء"، ليجيبه دياب بمباركته له على حفله الذي أحياه مساء أمس في دبي، وشكره على تهنئته.

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يذكر ان راغب أحيا حفله الغنائي في ليالي رأس السة بأحدى الجزر السياحية في

دبي، وحضر الحفل عدد كبير من جمهوره ومحبيه، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وفي سياقٍ آخر انتهى دياب من طرح ألبومه "ياأنا يالاء"، حيث تم صدوره بالكامل مساء أمس بآخر أغنياته "شكراً"، بعد أسبوعين من طرح الأغاني تدريجياً.

ضم الألبوم 12 أغنية ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)،شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"،

و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل"

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16

أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

إضافة إلى استعداده لحفله الغنائي في دبي يوم الجمعة الموافق 22 يناير، في أولى حفلاته الجماهيرية بعد طرحه لألبومه "ياأنا يالا"، حيث كانت آخر حفلاته الغنائية من خلال احتفال خاص لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في قصر عابدين.