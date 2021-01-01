تفاصيل وموعد عرض مسرحية "في نفس المكان"

يقام عرض "في نفس المكان" على خشبة مسرح تياترو آفاق، مساء يوم الخميس المقبل 14 يناير من الشهر الجاري.

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يشار إلى أن "في نفس المكان" هو عرض كوميدي مصطحب باستعراضات وفقرات غنائية، تدور قصته

في عصر الحملة الفرنسية وما قبلها، وكُتبت بطريقه فلسفية أدبية غامضة من وحي خيال الكاتب.

وتتحدث القصة عن المحب الشجاع المخلص ونرى فيها حب الحبيبة والوطن والحياة والموت كذلك فإنهم لا يهابونه، كما

يتم خلال العرض اقتباس بعض أسماء الشخصيات التاريخية دونًا عن شخصياتهم ونراهم في جميع أطوار الحياة.

العرض إخراج وتصميم استعراضات أحمد فريد، تأليف وأشعار أحمد سامي، غناء محمد ياسر، الأبطال أحمد فريد، محمد البدري، صفا محمد، محمد مجدي، محمد خالد، أحمد مرتضى، أحمد محمد، رمضان، نادر، ندى أحمد البدري، ماهيتاب عبدالقادر، إيمان علي، منة ياسر.