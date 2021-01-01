فيديو.. حفل تامر حسني في رأس السنة (كامل)

طرح الفنان تامر حسني، حفله الغنائي احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة بالكامل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

تم اذاعة الحفل عبر قناة ON الفضائية، والتي أُقيمت في إحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، برفقة الفنانة نانسي عجرم، وقدم تامر وصلة غائية لمدة حوالي ساعة ونصف، وقدم مجموعة غنائية جديدة من أحدث ألبوماته

"خليك فولاذي".

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أصدر تامر مؤخراً ألبومه الجديد، الذي بدأ في طرح أغانية تدريجياً عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، وتصدرت عدد من أغاني الألبوم محركات البحث المختلفة فور صدورها.

ضم الألبوم 10 أغنيات، منهم"طمعتيني،

في جمال كده، قولني كلام، قد الفارق، فجأة افترقنا"، وتم تصوير أغنية "خليك فولاذي"، بطريقة الـ فيديو كليب، وتضمن الكليب لقطات من أحدث أفلامه السينمائية "مش أنا" بمشاركة "حلا شيحا، ماجد الكدواني"، والذي من المفترض عرضه خلال الأيام القادمة.

وأحيا تامر حفلاً غنائياً آخر في دبي ، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.