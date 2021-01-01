بالفيديو: بعروض ضخمة للألعاب النارية… الإمارات تحطم رقمين قياسيين عالميين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 3:56 مساءً

حطم مهرجان الشيخ زايد في الإمارات رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مع استقبال زوراه للدقائق الأولى من العام 2021 بعروض ضخمة للألعاب النارية.

وأضاءت الألعاب النارية سماء منطقة الوثبة لمدة 35 دقيقة متواصلة حيث تم إطلاقها من 16 برجا بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

ونجح المهرجان في تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، حيث تم للمرة الأولى في العالم استخدام تقنية الـ”Girandola” لتحطيم الرقم القياسي في عدد الطلقات بإطلاق 300 طلقة “Girandola” في وقت زمني مدته 30 ثانية، كما تم للمرة الأولى في العالم تحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة “غينيس” لأضخم عرض ألعاب نارية بأكبر عدد طلقات بخط مستقيم.

وحفاظا على راحة وسلامة الزوار “نسقت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات الأمنية المختصة لمتابعة وتسهيل الحركة المرورية في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى منطقة المهرجان لضمان انسيابية حركة السير بشكل آمن”.

وأقيمت احتفالات ليلة رأس السنة “وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على توفير آلاف الكمامات التي تم توزيعها مجانا على الجمهور وكذلك زيادة عبوات سائل التعقيم في جميع مناطق وأجنحة وأركان وبوابات المهرجان بالإضافة إلى فحص الحرارة عند بوابات الدخول”، وذلك بحسب “وام”.