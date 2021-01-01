هيفاء وهبي تعايد محبيها: يا رب تتحقق أمانيكم ‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عايدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها بمناسبة الأعياد المجيدة.‏

وكتبت عبر “تويتر”، “بتمنى السنة الجديدة 2021 تجبلنا الأمل والأمان ‏والصحة والبحبوحة يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتو بخير”.‏

وقضت النجمة هيفاء وهبي فرصة الأعياد نهاية السنة في بيروت لتستعد ‏بعدها للسفر إلى القاهرة للمشاركة في المسلسل الرمضاني الجديد الذي ‏يجمعها للمرة الأولى بالنجمة المصرية يُسرا، بعد تقديمها مجموعة من ‏الأعمال الفنية ومنها بالطبع مسلسل “أسود فاتح” الذي نال أعلى نسبة ‏مشاهدة بشهادة الشركة المنتجة والمتابعين.‏

أما عن المسلسل الجديد، فيلتزم فريق العمل بالصمت ريثما تُجهّز كل ‏الأمور المتعلقة بالتصوير، إذ سيكون اشهر كانون الثاني وشباط وحتى ‏آذار مشاريع لإنهاء تصوير ثلاثين حلقة تجمع قصة اجتماعية لا يغيب ‏عنها بالطبع حضور يسرا المحبب.‏

يُذكر أخيراً ألا جديد على صعيد الغناء سيصدر لهيفاء قريباً، ولو أنها ‏استعدّت لنشر أغنية جديدة سجّلتها سابقاً، لكنها لم تتخذ ساعة الصفر ‏للإعلان عن ذلك.‏