آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 2:23 مساءً
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب
بحلول العام الجديد، عايدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها بكلمات حب في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت قائلةً: “كل سنة و انتوا طيبين و مع بعض و يا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني”، لاقت معايدتها الكثير من التعليقات من متابعيها الذين عايدوها بأجمل الكلمات وبحب كبير.
يذكر أن شيرين طرحت مؤخراً ، أغنية بعنوان “أرض الجمال” احتفالا ببداية العام الجديد. ومن كلماتها “مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان”.
وأطلقت وزارة السياحة والآثار مساء، الخميس، بمصر والعالم أغنية مصورة بعنوان “مصر أرض الجمال”، من غناء وإهداء شيرين عبد الوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة، وذلك من أجل إرسال رسالة تبعث على الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021.
ذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا العمل الفني يرسل رسالة أمل وحب للحياة.. تبرز للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها الغير محدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على الحضارة المصرية العريقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تعايد محبيها: كل سنة وانتوا طيبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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