شيرين عبد الوهاب تعايد محبيها: كل سنة وانتوا طيبين ‏

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 2:23 مساءً

بحلول العام الجديد، عايدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها ‏بكلمات حب في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ‏وكتبت قائلةً: “كل سنة و انتوا طيبين و مع بعض و يا رب تتحقق كل ‏حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني”، لاقت معايدتها الكثير من ‏التعليقات من متابعيها الذين عايدوها بأجمل الكلمات وبحب كبير‎.‎

يذكر أن شيرين طرحت مؤخراً ، أغنية بعنوان “أرض الجمال” احتفالا ‏ببداية العام الجديد. ومن كلماتها “مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ‏ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. ‏وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان‎”.‎

وأطلقت وزارة السياحة والآثار مساء، الخميس، بمصر والعالم أغنية ‏مصورة بعنوان “مصر أرض الجمال”، من غناء وإهداء شيرين عبد ‏الوهاب، لتهنئة الشعب المصري وشعوب العالم ببداية عام جديد سعيد ‏ملئ بالخير والسعادة، ولتبرز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية ‏الجميع لزيارة مصر الجميلة، وذلك من أجل إرسال رسالة تبعث على ‏الأمل والتفاؤل بمناسبة العام الجديد 2021. ‏

ذكرت الوزارة في بيان لها أن هذا العمل الفني يرسل رسالة أمل وحب ‏للحياة.. تبرز للعالم أجمع واجهة مصر السياحية وإمكانياتها الغير ‏محدودة من شواطئ فيروزية ساحرة وأماكن مفتوحة وطبيعة خلابة ليس ‏لها مثيل وشمس دافئة وأماكن أثرية تنقلك عبر الزمن لتتعرف على ‏الحضارة المصرية العريقة.‏

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