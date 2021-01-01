العثور على نجمة “إكس فاكتور” مذبوحة في سريرها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 1 - يناير - 2021 12:13 مساءً

في جريمة مروعة، عثرت الشرطة البريطانية على نجمة برنامج FUN في “إكس فاكتور”، أرييل بورديت مذبوحة في سريرها.

وقد حققت أرييل بورديت (38 عاما)، شهرة واسعة في برنامج اكتشاف المواهب بعدما أثار أداؤها في عام 2008 ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعثرت عليها الشرطة ملقاة على سريرها داخل شقتها، في ليدز غرب يورك، وتبين أنها كانت ميتة منذ عدة أيام.

وقالت أخصائية علم الأمراض الدكتورة ليزا باركر إن وفاة أرييل ناتجة عن جرح عميق في رقبتها وتسمم المخدرات.