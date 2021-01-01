شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تغنى "مالى" و"باظت" وإسعاد يونس ترقص معها على "ليه بيدارى كده".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة روبي بالغناء خلال ظهورها مع إسعاد يونس في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده" كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.

غنت روبى أيضاً أغنية "مالى" كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد عقيد، إضافة إلى مشاركتها المطرب ويجز غناء أغنية "باظت" كلمات وألحان ويجز، بطريقة مختلفة.

وكشفت روبي خلال الحلقة أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.

وأشارت روبي إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، ورداً على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم".



روبي

وتحدثت روبى عن علاقتها بابنتها، حيث قالت إن أكثر أغنية تحبها "طيبة" هي "ليه بيدارى كدة"، وأشارت إلى أنها تحاول متابعة جروب الماميز التابع لمدرسة ابنتها لمتابعة كل جديد، كما أنها تلجأ في بعض الوقت إلى زوجة الفنان آسر ياسين فابنها برفقة ابنة روبى فى المدرسة، كما أكدت روبى أنها تحب كل الرقص بأنواعه، وتحاول أن ترقص طوال الوقت.