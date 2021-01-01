شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة عن رحيل المخرج حاتم على: مش قادرة استوعب فراقك والحزن بيتجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الحزن يخيم على الفنانين بعد الرحيل المفاجئ للمخرج حاتم على بأحد فنادق القاهرة، حيث تعرض الوسط الفنى لصدمة عنيفة بنبأ الوفاة، حيث نعت الفنانة أروى جودة المخرج السورى حاتم على، وعلقت بكلمات مؤثرة عكست حالة الحزن التى تنتابها منذ أن علمت بالخبر، ونشرت عبر حسابها على انستجرام أكثر من صورة لها بصحبة حاتم على من أعمال فنية جمعتها وهما مسلسلى "أهو ده اللى صار"، وحجر جهنم".



أروى جودة تنعى حاتم على

وعلقت أروى جودة على الصور قائلة: "لسه مش قادرة استوعب فراقك يا استاذنا.. كل ما بشوف اي صورة و اقرأ خبر عن وفاتك بيتجدد الحزن.. ربنا يصبر عائلتك و يصبرنا جميعاً على فراقك.. رحيلك خسارة كبيرة اوي لسوريا و الوطن العربي و الفن كله و لكل اللي عرفك عن قرب .. إنا لله و إنا اليه راجعون.. اللهم اغفرله ذنوبه و اجعل مثواه الجنة .. نسألكم الدعاء و الفاتحة.. استاذ حاتم على ستبقى دائماً في قلوبنا".

وكانت أسرة المخرج الراحل حاتم على قد استقرت على دفن جثمانه فى موطنه دمشق فى سوريا، وبدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو فى نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقى فى مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته فى الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية.