شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن دنيا سمير غانم فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها وتعد من أهم نجمات الدراما والسينما وقدمت عدة مسلسلات ناجحة أبرزها الكبير أوي، ولهفة، وبدل الحدوتة تلاتة، وفي اللالا لاند، وحققت نجاحًا جماهيرى منذ بداية مشوارها، وشاركت دنيا في بطولة عدة أفلام منها لا تراجع ولا استسلام، والفرح، و365 يوم سعادة، وكباريه، وغيرها من الأعمال.

وتزوجت دنيا سمير غانم، من الإعلامي رامي رضوان عام 2013، وأنجبت منه طفلتها الوحيدة كايلى، وبدأت قصة حبهما عن طريق الصدفة حيث التقى الثنائى فى إحدى الكافيهات من خلال أصدقاء مشتركين بينهما ووقتها شعر بإنجذاب شديد تجاهها.

وقالت دنيا سمير غانم عن قصة حبها ولقائها برامي: " شعرنا بقرب وارتياح وبدأنا نتبادل المشاعر الجميلة إلى أن زادت وشعرنا بأننا نفكر بنفس الطريقة وبنفس الإحساس حتى نظراتنا كانت تُعبر عما نشعر به وفي مرة اعترف لي رامي بحبه واعترفت له أنا أيضًا".

كانت بداية ظهور دنيا، وهي في عمر العاشرة عام 1995 في فليم " امرأة امرأة " ثم تتابعت أعمالها في السينما والتليفزيون، حتي أكملت دراستها، حتي تخرجت من "جامعة مصر للعلوم والفنون إم أس أيه"، و بدأت في أدوار البطولة بعدما قدمها الفنان الكوميدي محمد هنيدي، في فيلم "يا أنا يا خالتي" الذي صدر عام 2005.

دنيا سمير غانم اثبتت موهبتها وتركت بصمتها فى الفن من خلال الأعمال التى قدمتها فى السينما أو الدراما، فهى موهوبة فى الغناء أيضاً وقدمت عدة أغاني منها أغنية "قصة شتا" التي حازت علي إعجاب الجمهور في عام 2014، حيث حققت الأغنية الأرقام القياسية العربية ووصلت مشاهداتها إلى أكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013، وقدمت الكثير من الإعلانات، وفي عام 2015 شاركت كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكس فاكتور بجانب الفنانة إليسا، والفنان راغب علامة.