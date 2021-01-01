براءة رامز جلال من تهمة السرقة

متابعة بتجــــــــــرد: عقدت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية جلسة الحكم في الدعوى التي أقامتها إحدى الكاتبات وتدعى هيام سليم، تتهم فيها الفنان رامز جلال بسرقة والاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج المقالب “رامز تحت الأرض” و”رامز تحت الصفر” و”رامز مجنون رسمي”، حيث قضت المحكمة ببراءة رامز ومالك قنوات mbc الشيخ وليد الإبراهيم، من التهمة الموجهة إليهما.

وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض قد بنى دفاعه على عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بأنها هي المالكة لها لأي حق من حقوق الملكية الفكرية، طبقاً لنص الماده 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وأيضاً طبقاً للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2018 الصادر من المستشار النائب العام طبقاً للبند الخامس، الذي نص على ألا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.

وقد أكد أشرف عبد العزيز أن المدعية هيام سليم لم تقابل أبداً رامز جلال، ولم تعرض عليه أي فكرة كما ادعت.

وكانت الكاتبة هيام سليم قد أقامت دعوى ضد رامز جلال ومالك قناة “إم بي سي” وليد الإبراهيم، واتهمتهما بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بكتابة فكرة برنامج “رامز تحت الأرض”، و”رامز تحت الصفر”، وذكرت أن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة المسجلة والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية، ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي.

يشار إلى أن آخر أعمال رامز جلال كان خلال شهر رمضان 2020 ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي قدمته الفنانة والإعلامية أروى، واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة “mbc مصر”.